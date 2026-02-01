إعلان

وزير الأوقاف ينعى فاطمة طاهر أول صوت نسائي بإذاعة القرآن الكريم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:47 م 01/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعية القديرة فاطمة طاهر - أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم، ومدير عام برامج الأسرة والمجتمع بالإذاعة، التي انتقلت إلى جوار ربها بعد مسيرة مهنية متميزة أسهمت خلالها في خدمة الإعلام الهادف والرسالة القرآنية، وكان لها حضور بارز في برامج الأسرة والمجتمع وما قدمته من عطاء صادق للأجيال.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، وإلى أسرة إذاعة القرآن الكريم وزملائها ومحبيها، سائلًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الدكتور أسامة الأزهري وفاة فاطمة طاهر أول صوت نسائي إذاعة القرآن الكريم

