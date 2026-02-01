إعلان

الداخلية تضبط 140 ألف مخالفة مرورية وتكشف 59 حالة تعاطٍ للمخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:31 ص 01/02/2026

مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 140,884 مخالفة متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.499 سائقًا، تبين إيجابية 59 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 729 مخالفة متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة)، وفحص 105 سائقين تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفة قوانين المرور.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان الانضباط المروري والسلامة على الطرق.

مخالفة مرورية وزارة الداخلية المخدرات الحملات المرورية

