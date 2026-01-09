إعلان

ضبط 3 أشخاص بأسيوط لاستقطاب المواطنين وتوظيف أموالهم في المراهنات والعملات المشفرة

كتب : علاء عمران

11:51 ص 09/01/2026

انتشار قوات الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بمحافظة أسيوط، لقيامهم باستقطاب المواطنين الراغبين في تحقيق الثراء السريع، بزعم توظيف أموالهم واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة مقابل الحصول على عمولات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن اثنين من المتهمين لهما معلومات جنائية، وأنهم روّجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم 16 هاتفًا محمولًا تبين باحتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، و44 شريحة خطوط هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الأمن شرطة استغلال أموال المواطنين الثراء السريع الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"قال له وريني نفسك فكان الرد بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة جيم زايد
حوادث وقضايا

"قال له وريني نفسك فكان الرد بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة جيم زايد
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
أخبار مصر

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
زووم

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
4 أبراج تتقن لغة المشاعر دون كلمات
علاقات

4 أبراج تتقن لغة المشاعر دون كلمات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان