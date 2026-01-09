نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بمحافظة أسيوط، لقيامهم باستقطاب المواطنين الراغبين في تحقيق الثراء السريع، بزعم توظيف أموالهم واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة مقابل الحصول على عمولات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن اثنين من المتهمين لهما معلومات جنائية، وأنهم روّجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم 16 هاتفًا محمولًا تبين باحتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، و44 شريحة خطوط هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.