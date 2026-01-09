إعلان

غلق 113 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء

كتب : علاء عمران

11:40 ص 09/01/2026

مواعيد غلق المحال بالتوقيت الشتوي

أغلقت وزارة الداخلية 113 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 113 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

غلق محلات ترشيد الكهرباء الكهرباء الداخلية

