جثة شاب سوداني تثير الرعب في فيصل

كتب : محمد شعبان

11:36 ص 09/01/2026

سقوط من علو - تعبيرية

في لحظة خاطفة، ساد الصمت منطقة فيصل بعد سقوط "جثة طائرة" من علو، ليتضح أنها تعود لشاب سوداني الجنسية، فارق الحياة بشكل مأساوي.

بجوار مستشفى الجابري، عثر المارة على جثة الشاب "أحمد.ع"، ذو الـ 31 عاما، مسجى على الأرض جثة هامدة. لم تسعفه القرب من المستشفى، فقد كانت السقطة حاسمة، لتنتهي رحلته في الغربة على أرصفة حي فيصل، وسط ذهول أبناء جاليته وسكان المنطقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى مسرح البلاغ في شارع علي شيحة. الشرطة فرضت طوقا أمنيًا حول الجثة لحين انتهاء المعاينة.

رجال المباحث بدأوا على الفور في استجواب شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقارات المجاورة، لتحديد الطابق الذي سقط منه الضحية ومعرفة ملابسات تواجده في هذا الموقع.

سقوط من علو الجيزة فيصل مستشفى سوداني

