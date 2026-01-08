خطوات استخراج جواز سفر "أون لاين" لأول مرة في 2026

تتيح الإدارة العامة للجوازات والجنسية استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني وذلك في خطوات بسيطة.

وتأتي تلك الخدمات في إطار التسهيل على الراغبين في السفر للاستعلام عن جوازات السفر واستخراجها من خلال الموقع الرسمي.

استخراج جواز سفر لأول مرة أون لاين

وقالت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات خطوات استخراج جواز سفر من الموقع الرسمي.

- الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات .

- ادخل على إنشاء حساب جديد.

- ادخل البيانات الشخصية المطلوبة.

- قم بتحميل الصورة الشخصية وصورة من البطاقة الشخصية.

- تحميل الشهادة العسكرية للذكور.

- تحميل وثيقة الزواج إذا لم يكن الزوج مسجل سابقًا في الجوازات.

- دفع تكلفة استخراج جواز السفر إلكترونيًا وتحديد موعد الاستلام.

الأوراق المطلوبة

-شهادة الميلاد للأشخاص أقل من 15 سنة.

-4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء.

-تقديم شهادة توضح الخدمة العسكرية.

-المؤهل الدراسي.

كما أن يتعين على الشخص الراغب في استخرج جواز السفر، التوجه إلى أقرب مكتب جوازات تابع للمنطقة التي يقيم بها المسافر، وسحب نموذج 92 وملء البيانات المطلوبة.

عقب ذلك يقوم تقديم النموذج المختص لتحديد الرسوم المستحقة، على أن يحتفظ بالإيصال حتى يتم استلام جواز السفر.

