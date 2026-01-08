دون إصابات.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في العمرانية

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

