إعلان

دون إصابات.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في العمرانية

كتب : محمود الشوربجي

11:14 ص 08/01/2026

حريق شقة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

"الأب والأم و4 أطفال".. نجاة أسرة كاملة من الاختناق بتسرب غاز ببولاق الدكرور

ضبط طالب بالإسماعيلية لاتهامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر "فيس بوك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة العمرانية سيارات الإطفاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
فيديو.. لحظة مقتل امرأة على يد عملاء الهجرة بأمريكا.. وشهود: غير مبرر
شئون عربية و دولية

فيديو.. لحظة مقتل امرأة على يد عملاء الهجرة بأمريكا.. وشهود: غير مبرر
آثار خنق حول الرقبة.. أمن سوهاج يُحقق في وفاة غامضة لرضيعة بطهطا
أخبار المحافظات

آثار خنق حول الرقبة.. أمن سوهاج يُحقق في وفاة غامضة لرضيعة بطهطا

الموعد والقناة والمعلق.. كل ماتريد معرفته عن صدام ليفربول وآرسنال الليلة
رياضة عربية وعالمية

الموعد والقناة والمعلق.. كل ماتريد معرفته عن صدام ليفربول وآرسنال الليلة
من جفاف الأنهار إلى فراغ الجيوب ... كيف تحولت الأزمات المعيشية لتهديد سياسي
شئون عربية و دولية

من جفاف الأنهار إلى فراغ الجيوب ... كيف تحولت الأزمات المعيشية لتهديد سياسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية