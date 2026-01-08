إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين

كتب : محمد الصاوي

11:04 ص 08/01/2026

جواز سفر

نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارات لمجلس الوزراء، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين.
وجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2025 أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، قرر الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد الله صلاح محمد إسماعيل يحيى - من مواليد الشرقية بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
كما جاء بالقرارات إسقاط الجنسية المصرية عن عمرو نعيم علي السيد القلتي من مواليد القاهرة بتاريخ ۱۹۷۷/۱۱/۱۳، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدون الحصول على ترخيص، وإسقاط الجنسية المصرية عن أحمد سليمان موسی سلیمان حجازی - من مواليد فلسطين، ورامي أحمد سليمان موسي سليمان حجازي من مواليد فلسطين، ومحمد أحمد سليمان موسی سلیمان حجازی من مواليد فلسطين؛ وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

