إعلان

خلاف على قطعة أرض يتحول لتكسير كاميرا ومشاجرة بكفر الشيخ (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

02:10 م 07/01/2026 تعديل في 02:27 م

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص باستقلال سيارة ربع نقل وتكسير كاميرا مراقبة على أحد أعمدة الإنارة بمنزل، وحدوث مشادة كلامية بينهم وآخرين بكفر الشيخ.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو ومستقليها، وعددهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات بينهم وبين مالك المنزل، المقيم بدائرة المركز، حول ملكية قطعة أرض زراعية، فتوجهوا إلى منزله وقاموا بتكسير كاميرا المراقبة باستخدام عصي خشبية، وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين اثنين من الخفراء المكلفين بحراسة المنزل.
وبسؤال الأطراف الآخرين أيدوا ما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف على قطعة أرض مشاجرة كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مدارس

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
أخبار المحافظات

"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
أخبار مصر

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية
شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح