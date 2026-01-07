خلاف على قطعة أرض يتحول لتكسير كاميرا ومشاجرة بكفر الشيخ (تفاصيل)
كتب : علاء عمران
02:10 م
07/01/2026
تعديل في 02:27 م
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص باستقلال سيارة ربع نقل وتكسير كاميرا مراقبة على أحد أعمدة الإنارة بمنزل، وحدوث مشادة كلامية بينهم وآخرين بكفر الشيخ.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو ومستقليها، وعددهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات بينهم وبين مالك المنزل، المقيم بدائرة المركز، حول ملكية قطعة أرض زراعية، فتوجهوا إلى منزله وقاموا بتكسير كاميرا المراقبة باستخدام عصي خشبية، وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين اثنين من الخفراء المكلفين بحراسة المنزل.
وبسؤال الأطراف الآخرين أيدوا ما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.