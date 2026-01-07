ضبط 5000 قضية متنوعة خلال حملات مكبرة للأمن الاقتصادي

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال تكثيف الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية.

وقامت أجهزة الوزارة، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية في مجالات متعددة.

وفي إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم تنفيذ حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1293 قضية متنوعة.

وفي مجال شرطة الكهرباء، تمكنت الحملات من ضبط 3223 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 472 قضية في عدة مجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة.

