الأحوال المدنية تصدر 231 بطاقة رقم قومى عبر سيارة متنقلة فى مطروح

كتب ـ محمد الصاوي:

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين فقد اضطلع قطاع الأحوال المدنية تحت إشراف اللواء محمد علي، مدير مباحث الأحوال المدنية، بإرسال سيارة مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين بنطاق محافظة مطروح وذلك خلال الفترة من 2025/10/8 حتى 2025/12/31.

وأسفرت جهود تلك المأمورية عن إستخراج عدد (231) بطاقة رقم قومى للمواطنين بنطاق المحافظة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لهم.