في قضية "منصات القروض".. قرار من الجنايات بشأن محاكمة 16 فتاة بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 16 فتاة بينهم 3 أجانب (ماليزي وصيني وسودانية)، على خلفية اتهامهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض"، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى رقم 4936 لسنة 2025، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025، كلي الجيزة. أحالت 16 فتاة "إ .ع"، و"س. ع"، و"ح. أ"، و"ي. ع"، و"ه. أ"، و"ج. خ"، و"آ. م"، و"ع. م" (سودانية الجنسية)، و"ي" (ماليزي الجنسية)، و"ل. ك" (صيني الجنسية)، و"إ. ح"، و"ح. م"، و"إ. ع"، و"م. ر"، و"ك. ع"، و"س. ع"، إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن المتهمين قاموا بتهديد عدد من المواطنين، عبر رسائل مكتوبة أرسلت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمنت عبارات تهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف ونشرها وإرسالها إلى ذويهم، مطالبين في المقابل بمبالغ مالية غير مستحقة، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين أنشأوا وأداروا و استخدموا تطبيقات تواصل اجتماعي على شبكة الإنترنت بقصد تهديد الضحايا وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة، من خلال إرسال رسائل إلكترونية إلى ذويهم دون موافقتهم، كما قاموا بنشر أخبار وصور خاصة بالمجني عليهم عبر وسائل تقنية معلومات دون رضاهم، مما يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين تعمدوا استخدام تقنيات معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية تتعلق بالمجني عليهم، ودمجها بمحتوى منافٍ للآداب بطريقة تنال من شرفهم واعتبارهم، كما أساءوا استخدام أجهزة الاتصال بهدف مضايقة الضحايا وإزعاجهم.

واستجوبت جهات التحقيق، المتهمين الثلاثة الأوائل أمام النيابة، و أقروا بارتكاب الواقعة، وتهديد المجني عليهم كتابةً بنسب أمور مخلة إذا لم يستجيبوا لمطالبهم المالية.

واستمعت النيابة لأقوال الضحايا، حيث أفاد أحدهم – يعمل "معلم أول" – بأنه أثناء تصفحه موقع "فيسبوك"، شاهد إعلانًا لتطبيق يقدم قروضًا مالية، فقام بتحميله للحصول على قرض بمبلغ زهيد، إلا أنه بعد فترة قصيرة تلقى تهديدًا كتابيًا من أحد الأشخاص بنشر أمور مخلة مصحوبة بصور له إذا لم يسدد المبلغ المطلوب.

وأكد تقرير الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود أدلة وعبارات تهديد كتابي على الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين الثلاثة الأوائل.

وفي السياق ذاته، ألقت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات القبض على 5 من مسؤولي تطبيق "القروض الإلكترونية"، بعد بلاغ تقدم به مواطن أكد فيه قيام أحد مسؤولي التطبيق بإرسال مبلغ 715 جنيهًا من محفظة إلكترونية إلى هاتفه، ثم إرسال رسائل تهديد إلى أحد أقاربه تتضمن عبارات مسيئة وتشويه للسمعة، لإجباره على دفع 1500 جنيه كرسوم قرض مزعومة.

و أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، 16 متهمًا – بينهم 3 أجانب – إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض".

ويُذكر أن التطبيق المذكور يُحمّل عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد فقط، ويعتمد على منح قروض مقابل الحصول على أذونات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، الموقع الجغرافي، الرسائل النصية، جهات الاتصال، والمعلومات الشخصية، وفي حال رفض المستخدم لهذه الأذونات، لا يعمل التطبيق.

ويشترط التطبيق عند التسجيل إرسال صورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين، بالإضافة إلى صورة شخصية حية باستخدام الكاميرا، مع تحديد فترة سداد لا تتجاوز 7 أيام. وفي حال التأخير عن السداد، يتم تهديد المستخدم بنشر صوره ومعلوماته الشخصية مع عبارات مهينة إلى قائمة جهات الاتصال المسجلة لديه.