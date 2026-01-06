إعلان

الداخلية تضبط 96401 مخالفة مرورية وتكشف 61 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:09 م 06/01/2026

حملة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 96401 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1429 سائقًا، تبين إيجابية 54 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.
وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال، تم ضبط 680 مخالفة متنوعة، شملت: تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، والمخالفات المتعلقة بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 100 سائق، تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي مواد مخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بعدد 11 حكمًا، مع التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مرورية مخالفات مرورية وزارة الداخلية

