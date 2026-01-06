إعلان

بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ42 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

كتب : علاء عمران

10:37 ص 06/01/2026

محمود توفيق وزير الداخلية

بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ42 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 2265 و2266 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة، بشأن الإذن لمجموعة من المواطنين بالتجنس بجنسية أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار الإذن بالتجنس للوافدين التالية أسماؤهم: إسماعيل محمد نبيل ناصر – الجيزة – كندية، عمر هاني محمد المغاوري محمد الجمل – الجيزة – كندية، كريستوفر ميشيل إلياس سمعان – كندا – كندية، حسام الدين ياسر فاروق مبارك – القاهرة – كندية، حمزة يحيى صالح أحمد محمد – القاهرة – كندية، حبيبة يحيى صالح أحمد محمد – بريطانيا – بريطانية، محمد أيمن الشحات محمد رفاعي – إيطاليا – إيطالية، أسامة خالد عبد السلام المشد – المنوفية – كندية، حسام الدين صلاح صابر العشري – الغربية – كندية، فيلوباتير حلمي فانوس عوض – القاهرة – كندية، رضوان إبراهيم محمد مسلم – القاهرة – أوكرانية، مارك أسعد لوندي مساك – القاهرة – سويدية، مصطفى آدم مصطفى عاشور أحمد – القاهرة – فرنسية، مهاب ميلاد دانيال بنيامين – المنيا – أمريكية، سيف أحمد محمود شبارة – أمريكا – أمريكية، حسن أحمد حسن علي الحمامصي – اليونان – ألبانية، توفيق أحمد توفيق عبد العال حسين – الفلبين – فلبينية، أحمد السعيد محمد صيام – الشرقية – ألمانية، رافع حسن رافع دعبول – الإسكندرية – سورية، باسم عادل محمد يوسف أبو الحسن – الإسكندرية – يونانية، أكرم أسامة محمد أحمد عوض – الإسكندرية – بلجيكية.

وتضمن القرار الإذن بالتجنس للوافدين التالية أسماؤهم: محمد صلاح الدين عبد الله سرحان – الشرقية – هولندية، بلال علاء كمال أبو حشيش – هولندا – هولندية، مايكل إيهاب عزيز سلامة – كندا – كندية، عبد الرحمن جمال رمضان النميري – الكويت – كندية، كريم أشرف صفي الدين سالم – الجيزة – كندية، آدم هاني إدوارد بطرس نويّر – القاهرة – كندية، أحمد محمد عبد المجيد إبراهيم عمر جنيدي – القاهرة – ألمانية، وائل منصور محمد الشبراوي عبد الحافظ – الإسكندرية – كندية، إسراء إبراهيم سعد الدين محمد – الشرقية – كندية، ندى وفا محمد إبراهيم محمد – كفر الشيخ – تركية، محمد طنطاوي القطب الفرماوي – المنوفية – أمريكية، محمد وائل عطية رضوان بلاط – المنوفية – إيطالية، أحمد حسن محمود الغايش – الشرقية – كندية، هشام سعيد أحمد السيد الصوالحي – الشرقية – كندية، حمزة خالد ديب أحمد ديب – السويس – فلسطينية، محمد السيد صالح علي عوض – الإسماعيلية – كندية، حمزة رياض وليد أحمد زيد الكيلاني – الجيزة – أردنية، آدم عبد الفتاح عزت عبد الحفيط إبراهيم – يوغوسلافيا – صربية، كريم أشرف القطب السيد – اليونان – يونانية، نديم عمرو أحمد محمد سقراط – القاهرة – فرنسية، محمد أحمد حسن محمود – المنيا – برازيلية.

وزارة الداخلية جنسيات أجنبية الجنسية المصرية

