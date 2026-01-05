بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية:"يسرني أن أبعث لقداستكم وللإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. ونحن نحتفي بهذه المناسبة في كل عام، نستقي منها مشاعر المحبة والمودة، ونؤكد وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة، وقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة التحديات بصمود، تحقيقًا لأهداف مسيرة العمل الوطني نحو المزيد من التقدم والنماء. وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال في برقيته:"بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتوقير لشخصكم وللإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، يسعدني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجيًا لأمتنا المصرية العظيمة أن تبقى على مر الدهر يدًا واحدة في البناء وقهر الصعاب، وتهدي البشرية قيم الحضارة والنماء. وكل عام وأنتم بخير".

وفي السياق ذاته، بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية:"يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر عن أسمى مشاعر التهنئة والتقدير والامتنان، راجيًا لكم جميعًا دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية مواصلة التقدم والرفعة والازدهار، ولأمتنا المصرية المزيد من الترابط والتماسك والإيثار، لتبقى أبد الدهر منارة للتسامح والاعتدال. وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال في برقيته:"يطيب لي أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين من أبناء وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التي تفيض بمعاني المحبة والسلام، ويعكس الاحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان من محبة ومودة وترابط، نؤكد ثقتنا في عزمكم على مواصلة الجهد والعطاء، لتكونوا دائمًا في طليعة الصفوف، تذودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ، في إيثار وإباء، لتبقى مصر دائمًا واحة للأمن والاستقرار. وكل عام وأنتم بخير".