"دعارة أون لاين".. ضبط 3 سيدات يمارسن أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:06 م 05/01/2026

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 سيدات بمحافظة الإسكندرية، إحداهن لها معلومات جنائية، لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام المتهمات أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لنشاطهن الإجرامي دون تمييز.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهن وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، وعُثر بفحصها على دلائل تؤكد النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية محافظة الإسكندرية معلومات جنائية أعمال منافية للآداب دعارة أون لاين

