الداخلية: ضبط 245 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:54 م 05/01/2026

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، في إطار مواجهة الخارجين على القانون وتشديد السيطرة الأمنية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج مكثفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 245 قضية مخدرات بإجمالي 275 متهمًا، وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 66 قطعة سلاح ناري و207 أسلحة بيضاء بحوزة 65 متهمًا.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 60,606 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 15 متهمًا هاربًا، و19 متهمًا من المتورطين في أعمال البلطجة.

كما تم ضبط 25,731 مخالفة مرورية، والتحفظ على 245 دراجة نارية مخالفة، وفحص 63 سائقًا على الطرق السريعة، ثبت تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لضمان الانضباط وحماية المواطنين.

الحملات الأمنية المواد المخدرة سلاح ناري

