توك توك يصطدم بسيارة بالقليوبية والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب : علاء عمران

04:56 م 04/01/2026 تعديل في 04:57 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" يصطدم بسيارة ويهدد بإحداث تلفيات بها بالقليوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط التوك توك الظاهر في الفيديو (بدون لوحات) وسائقه، مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.
وبمواجهته، اعترف السائق بأن الواقعة حدثت بتاريخ 2 الجاري نتيجة مشادة كلامية مع قائد السيارة بسبب أولوية المرور، وأن الاصطدام حدث عن طريق الخطأ دون حدوث أي تلفيات، ثم انصرف بعدها.
تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

وزارة الداخلية توك توك مواقع التواصل الاجتماعي

