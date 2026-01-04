إعلان

ضبط مكتبة لبيع الكتب الدراسية بدون ترخيص بعين شمس

كتب : علاء عمران

12:36 م 04/01/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة، بتوزيع وبيع كتب دراسية لمختلف المواد والسنوات دون الحصول على التصاريح القانونية، بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها وبحوزته عدد من الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور
حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عين شمس الكتب الدراسية شرطة عين شمس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية