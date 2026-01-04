ضبط مكتبة لبيع الكتب الدراسية بدون ترخيص بعين شمس

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة، بتوزيع وبيع كتب دراسية لمختلف المواد والسنوات دون الحصول على التصاريح القانونية، بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها وبحوزته عدد من الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار