كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ17 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على جنسيات أجنبية.

وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2218 لسنة 2025، بشأن الإذن لهؤلاء المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا، حيث نصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.

تفاصيل القرار وأسماء المجنسين

تضمن القرار الإذن بالتجنس بجنسيات متعددة، من بينها الهولندية والنمساوية والألمانية واليابانية والصينية، وشمل مواطنين من محافظات مختلفة، إضافة إلى أطفال قُصّر، وفق البيانات الرسمية المعتمدة.

وضمت القائمة كل من: أشرف يوسف عامر عمر، علاء عبد الواحد عبد الجليل حسن، محمد السيد يحيى مصطفى سليمان أبوزيد، إيهاب مصطفى عبد العاطي مصطفى، أسامة جرجس منقريوس قلدس، جون إبرام يوسف أسعد، أمل محمود محمد الشاوي، غادة محمد كامل عبد المعبود عبد السلام صالح، فتحي صلاح عبد المجيد مصطفى زنباع، مجدي حسن السيد العشري، جيومو تاو جياجين، جودي إبراهيم أحمد نصار، جنا إبراهيم أحمد نصار، خالد الشربيني أحمد إبراهيم، عبد المنعم عبده محمد كيلاني، كرم عطا عبد التواب عبد الوهاب، محمود ممدوح صالح السيد علي.

