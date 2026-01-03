فيديو مثير | شاب يسرق حقيبة سيدة بالشارع في الجيزة.. الداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعرض إحدى السيدات للسرقة من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، ما أدى لسقوطها أرضًا أثناء سيرها بأحد الشوارع، دون إصابات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأهرام من ربة منزل أفادت بأن شخصين يستقلان دراجة نارية خطفا حقيبتها التي تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية، وحال مقاومتها اختل توازنها وسقطت أرضًا.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية، ومركب الدراجة المستخدمة بدون لوحات معدنية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأكدا قيامهما بنفس الأسلوب في 12 واقعة سرقة أخرى.

وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالي الموجود بحقيبة المبلغة، وتبين تصرفهما في باقي المسروقات (12 هاتفًا محمولًا) لدى عميلهما "سيء النية" (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وتم ضبطه، وأقر بما سبق وأرشَد عن كافة المسروقات المستولى عليها في الوقائع الأخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.