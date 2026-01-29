دون إصابات.. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمنطقة الزاريب

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نشب بمنزل بمنطقة الزاريب بحي منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بمنزل بمنطقة الزاريب بحي منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، إذ تم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ١٠ سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق لمعرفة أسبابة.