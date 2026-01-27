فيديوهات "رقص" تقود بلوجر شهيرة إلى تخشيبة مباحث الآداب

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالقبض على صانعة محتوى لقيامها مقاطع رقص بصورة خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب مشاهدات.

تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.