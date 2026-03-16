قائد ملاكي بدون لوحات يتسبب في فوضى بالقليوبية

إعلان

سيارة بدون لوحات تصطدم وتثير الرعب بالقليوبية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

01:41 م 16/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية يسير برعونة داخل منطقة سكنية، ويتسبب في الاصطدام بسيارة ودراجة نارية متوقفة بالقليوبية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (ميكانيكي، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية). وأقر بأنه بسبب خلافات مع مالك السيارة حول قيمة الإصلاح، قام بالسير برعونة عمدًا لإتلاف ما تم إصلاحه، إلا أنه اصطدم بالسيارة والدراجة دون وقوع إصابات، وتم التصالح لاحقًا مع مالكيهما.

كما تم تحديد مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، وأكد أنه يقوم حاليًا بإجراءات ترخيص السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي ميكانيكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

أخبار وتقارير

اقتصاد

أخبار و تقارير

أخبار المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

