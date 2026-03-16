كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية يسير برعونة داخل منطقة سكنية، ويتسبب في الاصطدام بسيارة ودراجة نارية متوقفة بالقليوبية.

قائد ملاكي بدون لوحات يتسبب في فوضى بالقليوبية

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (ميكانيكي، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية). وأقر بأنه بسبب خلافات مع مالك السيارة حول قيمة الإصلاح، قام بالسير برعونة عمدًا لإتلاف ما تم إصلاحه، إلا أنه اصطدم بالسيارة والدراجة دون وقوع إصابات، وتم التصالح لاحقًا مع مالكيهما.

كما تم تحديد مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، وأكد أنه يقوم حاليًا بإجراءات ترخيص السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

