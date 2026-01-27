إعلان

الداخلية تكشف كذب ادعاءات سيدة ضد شرطي بزعم ضغوط لتنفيذ حكم حضانة

كتب : علاء عمران

02:06 م 27/01/2026 تعديل في 02:16 م

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطالبة صاحبة الحساب بتنفيذ قرار صادر لصالحها بحضانة نجلها، والزعم بأن أحد رجال الشرطة ضغط عليها للتنازل عن محضر بقسم شرطة جمصة بالدقهلية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه بالفحص تبين وجود خلافات بين السيدة وزوجها، حيث تم تحرير عدة محاضر قضائية، وقامت بترك مسكن الزوجية والإقامة مع أسرتها، ورفعت دعوى قضائية للحصول على حضانة نجلها، وصدر بتاريخ 19 سبتمبر 2025 قرار قضائي بتسليمها الطفل.
وعقب صدور القرار، انتقلت قوة من قسم شرطة جمصة لمرافقة معاون تنفيذ محكمة شمال المنصورة لتنفيذ الحكم، وتبين عدم تواجد الطفل بالمكان، كما تبين قيام الزوج بتحرير محضر ضد زوجته يتهمها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض الطرفين على النيابة العامة.
كما تبين عدم وجود أي رجل شرطة يحمل المسمى الوظيفي الوارد في الشكوى.
وباستدعائها ومواجهتها، أقرت السيدة بإدعائها الكاذب، وأوضحت أنها نشرت الشكوى على مواقع التواصل لتسريع إصدار قرار آخر بتسليم طفلها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

