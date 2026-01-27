إعلان

حريق داخل مصنع مراتب بالبدرشين.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

كتب : صابر المحلاوي

03:18 م 27/01/2026

حريق داخل مصنع مراتب بالبدرشين

كتب- صابر المحلاوي:
نشب حريق هائل داخل مصنع للمراتب على طريق المريوطية–سقارة بمدينة البدرشين اليوم الثلاثاء، وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة عليه.
تلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع الحريق، فدفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.
وتبين من الفحص تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من المصنع، الذي يقع بقرية العزيزية على طريق سقارة–المريوطية بالبدرشين.
تجري الآن عمليات محاصرة النيران وإخماد الحريق.

حريق هائل سيارات الإطفاء حريق مصنع مراتب

