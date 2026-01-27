إعلان

25 متهمًا أمام القضاء في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية (تفاصيل)

كتب : صابر المحلاوي

10:38 ص 27/01/2026 تعديل في 10:46 ص

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية".
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجّهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها.
كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجّهت للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروّج لأغراض الجماعة محل الاتهام.

قضية الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية 25 متهم أمام القضاء مجمع محاكم بدر تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية

