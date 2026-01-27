إعلان

وزير الأوقاف ينعى الرئيس الأسبق لقطاع المعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:12 م 27/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ جعفر عبد الله رئيسَ قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ علميةٍ حافلةٍ بالعطاء، أسهم خلالها في خدمة التعليم الأزهري وتطويره.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وإلى علماء الأزهر الشريف وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


توفي صباح اليوم، الشيخ جعفر عبدالله الرئيس الأسبق لقطاع المعاهد الأزهريّة بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من الجامع الأزهر.

ويعد الشيخ جعفر عبدالله من أبرز القيادات التي تولت رئاسة قطاع المعاهد الأزهريّة، وعانى مؤخرا من بعض الأمراض.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف جعفر عبد الله قطاع المعاهد الأزهرية

