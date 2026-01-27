إعلان

انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:54 ص 27/01/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، بينما ارتفع في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
سعر الذهب يرتفع في منتصف التعاملات ويعود لقمته القياسية
سعر الذهب يرتفع في منتصف التعاملات ويعود لقمته القياسية
الأرصاد: رياح قادمة من الصحراء تثير الرمال والأتربة بكافة الأنحاء
الأرصاد: رياح قادمة من الصحراء تثير الرمال والأتربة بكافة الأنحاء

