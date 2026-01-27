انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، بينما ارتفع في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.