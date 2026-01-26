إعلان

فيديو بيع مخدرات بأوسيم يشعل السوشيال.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

02:22 م 26/01/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة في محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في المقطع (3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية) ومقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة (بودر، شادو، آيس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

