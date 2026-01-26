فيديو بيع مخدرات بأوسيم يشعل السوشيال.. وتحرك عاجل من الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة في محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في المقطع (3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية) ومقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة (بودر، شادو، آيس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

