تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المشغولات الذهبية والفضية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وإعادة دمغها بدمغات مقلدة منسوب صدورها للجهات الرسمية المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية. واتخذا من أربعة مخازن غير مرخصة أسفل العقار محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بالاتجار في المشغولات الذهبية والفضية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وإعادة دمغها بدمغات مقلدة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، واتخاذهما من أربعة مخازن غير مرخصة أسفل العقار محل سكنهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخازن المشار إليها، وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهما: قرابة 3.5 طن من المشغولات الفضية، وقرابة كيلو جرام من المشغولات الذهبية، و(جميعها مهربة جمركيًا ومدموغة بدمغات مقلدة)، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في حفر الدمغات المقلدة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 580 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.