علاء عمران

قررت وزارة الداخلية فتح مستشفيات الشرطة للكشف الطبي على المواطنين، إلى جانب الدفع بعيادات طبية متنقلة لتقديم عدد من الخدمات الطبية بالمجان، وذلك في إطار دعم البعد الإنساني وتعزيز الدور المجتمعي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين.

وتشمل المبادرة إتاحة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للحالات التي تستدعي ذلك، فضلًا عن تقديم خدمات طبية متنوعة من خلال العيادات المتنقلة في عدد من المناطق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على المشاركة المجتمعية وتجسيد رسالة الشرطة في خدمة المواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، وبما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين.



