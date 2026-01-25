إعلان

تزامنًا مع عيد الشرطة الـ74.. الداخلية تفتح مستشفيات الشرطة للمواطنين وتوفر خدمات طبية مجانية

كتب : علاء عمران

01:20 م 25/01/2026

مستشفى الشرطة بمدينة نصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علاء عمران

قررت وزارة الداخلية فتح مستشفيات الشرطة للكشف الطبي على المواطنين، إلى جانب الدفع بعيادات طبية متنقلة لتقديم عدد من الخدمات الطبية بالمجان، وذلك في إطار دعم البعد الإنساني وتعزيز الدور المجتمعي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين.

وتشمل المبادرة إتاحة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للحالات التي تستدعي ذلك، فضلًا عن تقديم خدمات طبية متنوعة من خلال العيادات المتنقلة في عدد من المناطق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على المشاركة المجتمعية وتجسيد رسالة الشرطة في خدمة المواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، وبما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين.

الداخلية تفتح مستشفيات الشرطة للمواطنين وتوفر خدمات طبية مجانية


اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية عيد الشرطة الـ74 عيد الشرطة مستشفيات الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا
أخبار المحافظات

الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا
تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
أخبار مصر

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
من أعلى معدلات الجريمة إلى الأمان.. فيديو لـ"إعلام الوزراء" يكشف "تجربة
أخبار مصر

من أعلى معدلات الجريمة إلى الأمان.. فيديو لـ"إعلام الوزراء" يكشف "تجربة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش