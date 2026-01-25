إعلان

انتحل صفة موظف بخدمة العملاء.. ضبط عاطل متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة


كتب- محمد فتحي:

02:21 ص 25/01/2026

ضبط عاطل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة" بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وأضافت الوزارة أن المذكور انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، إذ طالب المواطنين باستكمال إجراءات الدفع الإلكترونية، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من حساب بنكي خاص بإحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة دون علمها".

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر، لافتة إلى أنه بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي "- خط هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة".

أكدت أنه بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النصب الاحتيال النصب على المواطنين وزارة الداخلية ضبط عاطل الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: استولينا على نفط فنزويلا المصادر من الناقلات وسنكرره في مصاف أمريكية
شئون عربية و دولية

ترامب: استولينا على نفط فنزويلا المصادر من الناقلات وسنكرره في مصاف أمريكية
"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال
زووم

"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال
بالصور.. مكتبات سور الأزبكية تتصدر اهتمامات زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

بالصور.. مكتبات سور الأزبكية تتصدر اهتمامات زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب
تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
برلماني: لابد من تشريعات لحماية الأطفال والشباب من أضرار المحمول
أخبار مصر

برلماني: لابد من تشريعات لحماية الأطفال والشباب من أضرار المحمول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام