أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة" بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وأضافت الوزارة أن المذكور انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، إذ طالب المواطنين باستكمال إجراءات الدفع الإلكترونية، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من حساب بنكي خاص بإحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة دون علمها".

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر، لافتة إلى أنه بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي "- خط هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة".

أكدت أنه بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.