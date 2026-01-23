إعلان

اختل توازنه بعد جرعة مخدرة.. تفاصيل مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

06:35 م 23/01/2026

إسعاف - أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة شاب يحمل جنسية إحدى الدول، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمحل إقامته في منطقة بولاق الدكرور، بعد تعاطيه مخدر "آيس".

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تشريح طبي للجثة لتحديد سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحري عن ظروف الحادث وفحص محيط العقار، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع الشاب نتيجة سقوطه من علو، وعلى الفور، أمر رئيس قطاع الغرب، بالانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينتها.

وبالانتقال تبين مصرع الشاب، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الثالث عقب تعاطيه المخدر، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

