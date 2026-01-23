"القاتل الصامت" يقتحم منزلاً بالمرج.. والحصيلة 3 ضحايا

عاشت منطقة المرج لحظات من الرعب، إثر وقوع حادث تسرب غاز داخل أحد العقارات، كاد أن يودي بحياة أسرة كاملة، لولا سرعة تدخل الأهالي ورجال الإسعاف الذين سارعوا لإنقاذ الضحايا من مخالب الموت الصامت.

بدأت الواقعة حين استشعر سكان العقار رقم 22 بشارع أحمد جودة المتفرع من شارع الأنابيب، رائحة غاز نفاذة تنتشر في الأجواء.

ومع تتبع المصدر، عُثر على 3 أشخاص في حالة إعياء شديد وفقدان جزئي للوعي، بعد أن تشبعت رئاتهم بـ "أول أكسيد الكربون" الناتج عن تسرب مفاجئ في التوصيلات، مما حول المنزل إلى مصيدة محكمة.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة المرج إلى موقع البلاغ. وباحترافية عالية، تم إجلاء المصابين الثلاثة من وسط الأجواء المشبعة بالغاز، ونقلهم بسرعة قصوى إلى مستشفى جراحات المرج.

فرضت قوات الأمن طوقا حول العقار وبدأت فرق فنية تابعة لشركة الغاز بالتنسيق مع الحماية المدنية في فحص التوصيلات وإغلاق المحابس الرئيسية لمنع تفاقم الأزمة.

