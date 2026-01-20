إعلان

لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف المنصورة

كتب : مصراوي

10:20 م 20/01/2026

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف

كتب _ محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

وقد عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار المستشار محمد شوقي إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

النائب العام محمد شوقي نيابة استئناف المنصورة

