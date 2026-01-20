إعلان

النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس النواب لتهنئته بمنصبه الجديد

كتب : أحمد أبو النجا

07:46 م 20/01/2026

النائب العام يهنئ رئيس مجلس النواب

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بمقر المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمجلس النواب.

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته لرئيس المجلس بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ومجلس النواب في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لزيارة النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.

النائب العام رئيس مجلس النواب البرلمان مجلس النواب النيابة العامة



