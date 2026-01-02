تباشر نيابة مصر الجديدة، التحقيق في واقعة غرق لاعب سباحة من ذوي الهمم داخل حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة بدائرة القسم، والتي انتهت بوفاته متأثرًا بإصاباته.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وقرر التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وصرح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، مع تكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، تعرض لحالة إعياء مفاجئة أثناء تدريبات السباحة، تزامنت مع ظهور تشنجات وابتلاعه كمية من المياه، ما أدى إلى فقدانه الوعي داخل المسبح.

وأضافت التحقيقات أنه جرى انتشال اللاعب من المياه وتقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث جرى حجزه داخل وحدة العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كامل مع توقف وظائف المخ.

وأشارت أقوال شهود عيان إلى أن اللاعب تعرض لسقوط أثناء نقله بواسطة كرسي متحرك، ما أسفر عن إصابته في الرأس، وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال مسؤولي النادي والمنقذين القائمين على حمام السباحة، للوقوف على مدى الالتزام بإجراءات السلامة، وتحديد أوجه القصور إن وجدت.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.