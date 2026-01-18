إعلان

بعد قبول الاستئناف.. استمرار حبس رجل أعمال في واقعة التعدي على مدير "جيم الشيخ زايد"

كتب : صابر المحلاوي

03:12 م 18/01/2026 تعديل في 03:22 م

سجن- أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأحد، قبول استئناف النيابة العامة بالشيخ زايد على قرار إخلاء سبيل المتهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ زايد، وقررت استمرار حبس المتهم.
وكان قاضي المعارضات قد قرر إخلاء سبيل المتهم "محمد ع."، صاحب معرض سيارات، أمس بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية إطلاق النار على المجني عليه داخل الجيم.
وكشفت التحقيقات التي تُجرى تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص أن مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصاب بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك، واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.
وأضافت التحقيقات أن المتهم، وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة، توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.
ووفقًا للتحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" نتيجة قرار منع قريبه من دخول الجيم.
وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بـالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

محكمة جنح مستأنف أكتوبر النيابة العامة الشيخ زايد طلق ناري

