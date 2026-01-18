إعلان

بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة

كتب : محمود الشوربجي

01:45 م 18/01/2026

حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.

وكشفت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة وفق الدعوى.

وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث لم يحقق المنتخب نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

وأشارت الدعوى، إلى قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، موضحة أن الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، بحسب الدعوى.

وطالبت الدعوى، في ختامها بـ قبول الدعوى شكلًا، و حل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القضاء الإداري إقالة الكابتن حسام حسن المنتخب الوطني الأول لكرة الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
أخبار مصر

مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
توجيهات بالإخلاء.. وزير الري يحذر 16 محافظة من تعديات نهر النيل
أخبار مصر

توجيهات بالإخلاء.. وزير الري يحذر 16 محافظة من تعديات نهر النيل

3 إصابات حتى الآن.. رامز جلال يكشف كواليس النسخة الجديدة من "مقالب رمضان
مصراوى TV

3 إصابات حتى الآن.. رامز جلال يكشف كواليس النسخة الجديدة من "مقالب رمضان
كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية
أخبار المحافظات

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية
"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية
رياضة عربية وعالمية

"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا