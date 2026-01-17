إعلان

شرطة التموين تضبط 23 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:59 م 17/01/2026

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط المخالفات.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط نحو 23 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شرطة التموين المخابز السياحية حملة تموينية ضبط دقيق أبيض بلدي مدعم

