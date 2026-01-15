بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وقيادات الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى قيادات وضباط وعاملي وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في نص البرقيات تقدير وزير الداخلية للدور الوطني والجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطنين، مع الدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة بالخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية والعربية.

وأكد الوزير أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يمثل فرصة لاستلهام قيم الإيمان والصبر والعطاء واليقين، وترسيخ معاني السلام والطمأنينة والاستقرار، داعيًا الله أن يوفق جميع المؤسسات الوطنية والدينية لتحقيق التنمية والاستقرار وحماية مقدرات الوطن.

وتضمنت البرقيات تهاني خاصة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب هشام بدوي، ورئيس مجلس الشيوخ عصام الدين فريد، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، بالإضافة إلى جميع العاملين بقطاع الداخلية على مختلف درجاتهم ومهامهم.

