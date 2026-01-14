إعلان

السجن 10 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة بالقاهرة

كتب : أحمد عادل

03:26 م 14/01/2026 تعديل في 03:41 م

محكمة عابدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المحامي أشرف فرحات إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، أصدرت اليوم الأربعاء حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على متهمين خليجيي الجنسية، لاتهامهما بالتحرش بفتاة بمنطقة نايل سيتي بالقاهرة، وذلك بحسب تصريحاته لـ"مصراوي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر محاولة أحد الأشخاص التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحيط أبراج نايل سيتي بمنطقة بولاق أبو العلا.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المواطنين، ما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى فحصه، وتحديد هوية المتهمين، وضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل إحالتهما للمحاكمة وصدور الحكم ضدهما.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعدي على فتاة محكمة جنايات القاهرة محكمة عابدين التحرش بفتاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
بريانكا شوبرا بفستان أسود جذاب.. ما سر اللوك؟
الموضة

بريانكا شوبرا بفستان أسود جذاب.. ما سر اللوك؟
صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه
أخبار المحافظات

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يناير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يناير 2026
هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور