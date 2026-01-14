إعلان

السجن 10 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة بالقاهرة

كتب : أحمد عادل

03:26 م 14/01/2026 تعديل في 03:41 م

محكمة عابدين

قال المحامي أشرف فرحات إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، أصدرت اليوم الأربعاء حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على متهمين خليجيي الجنسية، لاتهامهما بالتحرش بفتاة بمنطقة نايل سيتي بالقاهرة، وذلك بحسب تصريحاته لـ"مصراوي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر محاولة أحد الأشخاص التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحيط أبراج نايل سيتي بمنطقة بولاق أبو العلا.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المواطنين، ما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى فحصه، وتحديد هوية المتهمين، وضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل إحالتهما للمحاكمة وصدور الحكم ضدهما.

التعدي على فتاة محكمة جنايات القاهرة محكمة عابدين التحرش بفتاة

