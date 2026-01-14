إعلان

الأهالي سحلوه وسلموه للشرطة.. كواليس تحرش طالب ثانوي بفتاة في العياط

كتب : صابر المحلاوي

01:41 م 14/01/2026

التحرش- أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سحل وضرب طالب ثانوي في مدينة العياط بعد قيامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع.

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغًا من الأهالي يفيد بإمساكهم بالشاب، وانتقلت قوة أمنية لفحص الواقعة وبيان ملابساته.

وأوضحت التحريات أنه أثناء سير طالبة بالصف الثاني الثانوي في أحد شوارع العياط، فوجئت بشاب يسير خلفها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالي، الذين لاحقوا الشاب وتمكنوا من الإمساك به قبل وصول الشرطة.

وتبين أن المتهم طالب بالصف الثانوي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العياط التحرش مركز شرطة العياط

