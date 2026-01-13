إعلان

الداخلية تتحرك ضد عنصر إجرامي غسل 240 مليون جنيه

كتب : مصراوي

06:13 م 13/01/2026

غسيل-الأموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اضطلع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(240 مليون جنيه).

غسيل أموال الداخلية عنصر جنائي مخدرات سلاح

