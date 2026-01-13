كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بعد رصد قيام شخصين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بمحافظة المنيا.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين مقيمان بدائرة مركز العدوة بالمنيا، وانتحلا صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك. وقاموا بإيهام الضحايا بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، مطالبينهم بتحديث بياناتهم البنكية، ما مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم وسحب أموالهم دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ثلاثة هواتف محمولة، وفحصها كشف عن دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب 11 واقعة نصب بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.