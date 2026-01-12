معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة .. والداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين سائق له معلومات جنائية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبائع مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسيدة ونجلتها، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب معاكسة الأول لنجلة السيدة، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية محدثين الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.