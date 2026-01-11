"شوه وشي وشتمني".. كواليس مشاجرة سيدة ومهندس بالمعاش بالقطامية

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين سيدة وأحد الأشخاص لإطعامها الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه والزعم بإلقائه مادة كاوية على وجهها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يناير الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة من ربة منزل مصابة بإحمرار بالوجه ولا يوجد بها حروق بتضررها من مهندس بالمعاش؛ اتهمته بسكب مياه عليها أثناء إطعامها الكلاب الضالة بإحدى الحدائق المطلة على مسكن المشكو فى حقه مما تسبب فى إصابتها المنوه عنها.

باستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله قرر بأن الشاكية اعتادت إطعام الكلاب بالمنطقة محل سكنه مما أدى لتزايد أعدادها وتعديهم على المواطنين، وحال معاتبته لها اعتدت عليه بالسب فألقى على إثر بعض المياه عليها، واتهم الشاكية بالتعدى عليه بالسب وتصويرها مقطع الفيديو المشار إليه متضمناً الزعم بإلقائه مادة كاوية عليها "على خلاف الحقيقة" نكاية فيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.