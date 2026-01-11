إعلان

أثناء سيرهما بالشارع.. ضبط عامل لاتهامه بالتحرش بسيدتين في القاهرة

كتب : علاء عمران

12:03 م 11/01/2026 تعديل في 12:47 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من سيدتين مقيمتين بدائرة القسم، بتضررهما من قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بهما أثناء سيرهما بدائرة القسم، ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وحماية أمن وسلامة المواطنين.

ضبط عامل التحرش بسيدتين مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام

